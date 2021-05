WEBINAR TOMORROW – Alex Saab’s Lawyer: ‘How the US Starves Venezuelans’ (#SanctionsKill)

(ESPAÑOL ABAJO)

Alex Saab’s lawyer, Femi Falana, has agreed to participate in a webinar about this important case related to US “sanctions”.

Caracas, May 16 (OrinocoTribune.com)— Alex Saab has been illegally held by Cape Verdean authorities in prison, and most recently in a unique form of house arrest. Saab was apprehended because of his attempts to bypass illegal US and European “sanctions” against the Venezuelan people.

Saab, a special diplomatic envoy of Venezuela at the time of his irregular detention, and currently ambassador of Venezuela to the African Union, was instrumental in procuring international supplies (fuel, medicines and food) for the Venezuelan people, bypassing the criminal US and European economic blockade.

Cape Verde’s detention of Saab without consideration for his status of diplomatic immunity was a violation of all international diplomatic provisions, and raised suspicion about Cape Verde’s respect of international law. Saab’s illegal detention was carried out without a proper Interpol red notice. In addition, Cape Verde did not respect the ECOWAS ruling against his detention, and against the irregular extradition process to the US.

Wednesday, May 19 at 4pm (US Eastern time).



Alex Saab’s lawyer

Femi Falana, a former president of the West Africa Bar Association (WABA), has been at the forefront of defending journalists and other human rights advocates across Africa for over two decades. He has defended and secured victories for dozens of journalists and activists in Nigerian courtrooms and at the ECOWAS Court.

In 2008 and 2010, he secured landmark victories at the ECOWAS Community Court of Justice against the government of The Gambia for Gambian journalists Musah Saidykhan and Chief Ebrima Manneh. Saidykhan was a victim of severe torture while Manneh suffered enforced disappearance.

Femi Falana is currently serving as lawyer for the journalist and founder of the online publication Sahara Reporters, Omoyele Sowore, who is being held by the Nigerian authorities. Earlier this year, he secured the release of the editor and publisher of Weekly Source, Jones Abiri, who had been detained by Nigeria’s State Security Service (SSS) since 2016.

In recognition of his exceptional qualities in, and dedication to, human rights law and criminal law, Femi Falana was recipient of the International Bar Association’s Bernard Simons Memorial Award in 2008. He has been a keynote speaker at conferences of the ECOWAS Community Court and many other international legal convenings.



Additional Speakers

• Geraldo Almeida, from Cabo Verde, is also one of Saab’s lawyers and a law professor.



• John Philpot, from Montreal, is an international human rights lawyer involved with the Meng Wanzhou case.

•Sara Flounders, International Action Center, New York, on illegal US sanctions.



• Stansfield Smith, Chicago ALBA, on the background to the case.

Sponsors:

• Alberto Lovera Bolivarian Circle of New York

• International Action Center

• Chicago ALBA Solidarity

• Alliance for Global Justice

• Frente Hugo Chávez para la Defensa de los Pueblos, Vancouver

• Task Force on the Americas

• CODEPINK

• Orinoco Tribune

Featured image: Venezuelan diplomat Alex Saab webinar poster courtesy of Task Force for the Americas.

Orinoco Tribune special by Jesús Rodríguez-Espinoza

Él abogado de Alex Saab, Femi Falana, aceptó participar en un seminario web sobre este importante caso relacionado con las sanciones estadounidenses.

Caracas, 16 de mayo (OrinocoTribune.com) – Alex Saab ha sido detenido ilegalmente por las autoridades caboverdianas y más recientemente en un extraño arresto domiciliario debido a su capacidad para eludir las sanciones ilegales estadounidenses y europeas contra el pueblo venezolano.

Saab, un enviado diplomático especial de Venezuela en el momento de su detención irregular y actualmente embajador de Venezuela en la Unión Africana, jugó un papel decisivo en la obtención de suministros internacionales (combustible, medicinas y alimentos) para que el pueblo venezolano evitara las sanciones ilegales de Estados Unidos y Europa.

Su detención a pesar de su inmunidad diplomática viola todas las disposiciones diplomáticas internacionales y también generó sospechas sobre el respeto de Cabo Verde al derecho internacional debido al hecho de que su detención ilegal se realizó sin un código rojo de Interpol adecuado y luego por no respetar la decisión de la CEDEAO contra su detención. y proceso irregular de extradición a Estados Unidos.

Miércoles 19 de mayo a las 4 p.m. (hora del este de EE. UU.).

Él abogado de Alex Saab, Femi Falana, ex presidente de la Asociación de Abogados de África Occidental (WABA), ha estado a la vanguardia en la defensa de periodistas y otros defensores de los derechos humanos en África durante más de dos décadas. Ha defendido y conseguido victorias para decenas de periodistas y activistas en los tribunales nigerianos y en la Corte de la CEDEAO.

En 2008 y 2010, obtuvo victorias históricas en el Tribunal de Justicia de la Comunidad de la CEDEAO contra el gobierno de Gambia para los periodistas gambianos, Musah Saidykhan y el jefe Ebrima Manneh, respectivamente. Saidykhan fue víctima de graves torturas, mientras que Manneh sufrió desaparición forzada.

El Sr. Falana se desempeña actualmente como abogado del periodista y fundador de la publicación en línea Sahara Reporters, Omoyele Sowore, quien está detenido por las autoridades nigerianas. A principios de este año, consiguió la liberación del editor del periódico The Source, Jones Abiri, que había sido detenido por el Servicio de Seguridad del Estado de Nigeria desde 2016.

En reconocimiento a sus cualidades excepcionales y su dedicación al derecho de los derechos humanos y al derecho penal, el Sr. Falana recibió el Premio en Memoria de Bernard Simons de la Asociación Internacional de Abogados en 2008. Ha sido orador principal en conferencias del Tribunal Comunitario de la CEDEAO y muchas otras convocatorias legales internacionales.

Voceros adicionales:

• Geraldo Almeida, from Cabo Verde, is also one of Saab’s lawyers and a law professor.

• John Philpot, from Montreal, is an international human rights lawyer involved with the Meng Wanzhou case.

•Sara Flounders, International Action Center, New York, on illegal US sanctions.

• Stansfield Smith, Chicago ALBA, on the background to the case.

Patrocinadores:

• Alliance for Global Justice

• Alberto Lovera Bolivarian Circle of New York

• Chicago ALBA Solidarity

• Frente Hugo Chávez para la Defensa de los Pueblos, Vancouver

• Task Force on the Americas

• Orinoco Tribune

• Council on Hemispheric Affairs, COHA

• International Action Center

• CodePink