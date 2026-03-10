Por Oliver Vargas – 7 de marzo de 2026
Mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes continúan su guerra contra Irán, en un intento por reestructurar la región por la fuerza, el presidente estadounidense Donald Trump sigue impulsando una agenda colonial similar en Latinoamérica. Su resort Doral en Miami se prepara para la Cumbre del Escudo de las Américas, a la que solo están invitados los gobiernos conservadores de la región y cuyo propósito declarado es “expulsar a China” de Latinoamérica, en un intento por obligar a la región a reducir el comercio y la cooperación con Pekín, que hoy es el principal socio comercial de muchos países latinoamericanos. Fracasará.
Incapaz de competir con China en mercados abiertos, Estados Unidos recurre a tácticas coercitivas para mantener su dominio sobre una región únicamente mediante la fuerza bruta. Olvidan que las fuerzas materiales que impulsan la cooperación entre China y América Latina son mucho más poderosas que cualquier comunicado de una cumbre, y ninguna amenaza, por muchas que sean, puede revertir el curso de la historia.
Esta iniciativa llega poco después de la operación militar estadounidense para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, un acto que violó principios fundamentales del derecho internacional y envió un mensaje escalofriante a todo el hemisferio: renuncien a su soberanía o enfrenten las consecuencias.
La naturaleza coercitiva de la campaña de Washington en Latinoamérica, más allá de Venezuela, ya es plenamente evidente. En las últimas semanas, la administración Trump impuso restricciones de visado a tres funcionarios del gobierno chileno, incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, debido a la consideración por parte de Santiago de un cable submarino de 500 millones de dólares que conectará Chile con China. Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Santiago, fue más allá, advirtiendo que Chile podría perder por completo sus privilegios de exención de visado si no supervisa las inversiones chinas a satisfacción de Washington.
Consideremos la audacia de esta posición: una nación soberana está siendo castigada por tener relaciones normales con un tercer país, por el mero hecho de considerar un proyecto de infraestructura beneficioso.
Este patrón de interferencia se extiende mucho más allá de Chile. En Panamá, la Corte Suprema fue presionada por el Departamento de Estado de EE. UU. para que dictaminara que la concesión de CK Hutchison, con sede en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, para operar puertos en ambos extremos del Canal de Panamá era inconstitucional. Desde entonces, el gobierno ha ordenado la ocupación de ambas terminales y ha entregado la gestión provisional a operadores europeos, mientras que CK Hutchison, que había invertido 1.800 millones de dólares durante casi tres décadas, ha iniciado un arbitraje internacional.
El ataque a la prosperidad común.
Lo que hace que esta campaña sea particularmente absurda es que le pide a América Latina que se suicide económicamente. Desde el año 2000, el comercio entre China y América Latina se ha multiplicado por 35. Esta enorme expansión del volumen comercial se ha producido casi al mismo ritmo en toda la región, independientemente de las inclinaciones ideológicas de cada gobierno.
The benefits of this partnership are there for all to see in almost every country. Peru’s Chancay megaport, built with Chinese investment, has reduced shipping times to Asia by nearly two weeks and cut logistics costs by at least 20%, creating a new Pacific gateway for South American exports of manufactured goods, agricultural products and minerals. In Brazil, Chinese companies have invested billions in renewable energy, electric vehicles (EV) manufacturing and port modernization. Ironically, BYD has built a huge EV factory in the Brazilian state of Bahia, on the exact site that Ford abandoned during US industrial retrenchment.
Washington, by contrast, offers Latin America sticks without carrots. They do not offer alternative infrastructure investment, more favorable trade terms, or new development partnerships. They don’t offer this because they do not have the ability to do so. The only card they have to play is to simply demand that Latin American countries sever ties with their most important economic partner and threaten those who refuse with war and sanctions.
It’s important to understand this aggression as a symptom of its decline. As the US loses its ability to compete economically, it is trying to turn the clock back to the era of Western colonialism. At the Munich Security Conference in February, US Secretary of State Marco Rubio delivered a speech that laid bare the ideological foundations of the administration’s foreign policy. He lamented the decline of “great Western empires” in the face of “godless communists.” It was a call for the return of 19th-century imperialism and for the end of sovereignty, self-determination and decolonization. All colonizers have left is to look back on their past glory.
China’s vision for its relationship with Latin America and the Global South could not be more different. At the same Munich conference, Chinese Foreign Minister Wang Yi called for adherence to the purposes and principles of the UN Charter, emphasizing that all countries should be “equal in terms of rights, opportunities and rules.” The UN may not be perfect, but it still represents the sacred principles of peace, sovereignty and self-determination. Surrendering these principles is the path to chaos, war and colonialism.
Chile Caught Between US and China Over Submarine Cable Project
Sin vuelta atrás.
El intento de la administración Trump de hacer retroceder la historia en América Latina fracasará, por la sencilla razón de que va en contra de los intereses materiales de los pueblos de la región. La cooperación entre China y América Latina está creciendo porque es mutuamente beneficiosa. América Latina ha ganado mercados para sus materias primas, ha asegurado inversiones en infraestructuras urgentemente necesarias y ha accedido a tecnología asequible. Es este tipo de prosperidad común la que sobrevivirá a cualquier presidente o conflicto político.
Las naciones de América Latina han soportado siglos de intervención extranjera, desde el colonialismo hasta los golpes de Estado de la Guerra Fría y los programas de ajuste estructural que devastaron sus economías. Lo que Estados Unidos ofrece ahora bajo la “Doctrina Donroe” es más de lo mismo: dependencia, inestabilidad y subdesarrollo disfrazados con el lenguaje de la seguridad. Lo que China ofrece es algo genuinamente nuevo: comercio sin condiciones, inversión sin interferencias y respeto al derecho soberano de cada nación a elegir su propio camino de desarrollo.
La historia no retrocede. El “Escudo de las Américas” resultará ser solo una nota al pie en la historia irreversible de la cooperación Sur-Sur y la solidaridad del Sur Global.
( CGTN )
Oliver Vargas
Oliver Vargas is a British-Bolivian journalist covering the ongoing coup in Bolivia for MintPress News. His writing has appeared in teleSUR, Redfish and The Grayzone among others.
- Oliver VargasJanuary 8, 2026
- Oliver Vargas
- Oliver Vargas
- Oliver VargasJuly 29, 2020