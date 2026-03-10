Mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes continúan su guerra contra Irán, en un intento por reestructurar la región por la fuerza, el presidente estadounidense Donald Trump sigue impulsando una agenda colonial similar en Latinoamérica. Su resort Doral en Miami se prepara para la Cumbre del Escudo de las Américas, a la que solo están invitados los gobiernos conservadores de la región y cuyo propósito declarado es “expulsar a China” de Latinoamérica, en un intento por obligar a la región a reducir el comercio y la cooperación con Pekín, que hoy es el principal socio comercial de muchos países latinoamericanos. Fracasará.

Incapaz de competir con China en mercados abiertos, Estados Unidos recurre a tácticas coercitivas para mantener su dominio sobre una región únicamente mediante la fuerza bruta. Olvidan que las fuerzas materiales que impulsan la cooperación entre China y América Latina son mucho más poderosas que cualquier comunicado de una cumbre, y ninguna amenaza, por muchas que sean, puede revertir el curso de la historia.

Esta iniciativa llega poco después de la operación militar estadounidense para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, un acto que violó principios fundamentales del derecho internacional y envió un mensaje escalofriante a todo el hemisferio: renuncien a su soberanía o enfrenten las consecuencias.

La naturaleza coercitiva de la campaña de Washington en Latinoamérica, más allá de Venezuela, ya es plenamente evidente. En las últimas semanas, la administración Trump impuso restricciones de visado a tres funcionarios del gobierno chileno, incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, debido a la consideración por parte de Santiago de un cable submarino de 500 millones de dólares que conectará Chile con China. Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Santiago, fue más allá, advirtiendo que Chile podría perder por completo sus privilegios de exención de visado si no supervisa las inversiones chinas a satisfacción de Washington.

Consideremos la audacia de esta posición: una nación soberana está siendo castigada por tener relaciones normales con un tercer país, por el mero hecho de considerar un proyecto de infraestructura beneficioso.

Este patrón de interferencia se extiende mucho más allá de Chile. En Panamá, la Corte Suprema fue presionada por el Departamento de Estado de EE. UU. para que dictaminara que la concesión de CK Hutchison, con sede en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, para operar puertos en ambos extremos del Canal de Panamá era inconstitucional. Desde entonces, el gobierno ha ordenado la ocupación de ambas terminales y ha entregado la gestión provisional a operadores europeos, mientras que CK Hutchison, que había invertido 1.800 millones de dólares durante casi tres décadas, ha iniciado un arbitraje internacional.

El ataque a la prosperidad común.

Lo que hace que esta campaña sea particularmente absurda es que le pide a América Latina que se suicide económicamente. Desde el año 2000, el comercio entre China y América Latina se ha multiplicado por 35. Esta enorme expansión del volumen comercial se ha producido casi al mismo ritmo en toda la región, independientemente de las inclinaciones ideológicas de cada gobierno.